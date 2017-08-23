民進黨鼓勵青年參政條款大妥協 陳明文：初衷不變

民進黨拿回執政後，參選大爆炸，2018年縣市議員黨內初選，新人也搶得兇，不少政二代都準備參選，對策委員會原本針對全國11個選區徵召「35歲以下」青年提案，遭到地方強烈反彈因此推翻，外界認為改革受挫。選對會召集人陳明文表示，大家都了解本黨回應年輕參選精神，鼓勵更多年輕人代表年輕人參選，這沒有改變。

民進黨下屆縣市議員參選，光是六都的第一次參選者，高達一百多人，因為兢爭激烈，對策委員會原本針對全國11個選區徵召「35歲以下」青年提案，遭地方強烈反彈，但被黨內反對，日前選對會決定恢復以往初選機制，擬「新人加權」10%，若符合35歲以下，民調再加權10%，最多可獲20%民調加權。

陳明文說，本黨在全代會想提出年輕35歲、新住民條款，在各縣市跟議會黨團大家的座談討論，雖然有不同意見，大家都了解到，這次2018地方選舉要回應社會希望給年輕人、多元的族群有更多參選機會，這用意他們基本了解，有人說是不是討論另外一種版本，年輕條款在選對會還算草案，沒有定案，確實有人提出是不是全面性給35歲以下年輕人加20%，確實有討論，還沒定案。

至於討論的人大部分人贊同嗎？陳明文說，上次選對會提出來，還沒經過正式討論，訊息在各縣市議會黨團基本上大家都有初步了解，大家都在討論。

至於被問到年輕人加權是舊制，取代新方案，會不會覺得改革受挫？過去採加權成效不彰，現在又提出來，是否走老路？目前沒說不通過或有人反對，都了解本黨回應年輕參選精神，鼓勵更多年輕人代表年輕人參選，這沒改變。

陳明文表示，沒有成效不彰，代表民進黨參選，初步各縣市了解一下有7、80人甚至上百人想在這次六都參選，年輕人想代表民進黨參選這股氣氛很濃厚，要對社會有回應下次選對會會再討論，討論成熟才會提中執會，通過後才會提全代會。

(中時)