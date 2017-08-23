吳敦義就任黨主席沒賀電？國台辦：5月當選已致賀

關於國民黨不久前召開第20次全代會，吳敦義正式就任國民黨主席時，沒有收到大陸方面的賀電。大陸國台辦發言人安峰山今天(23)回應稱，中共中央總書記習近平已於5月20日致電吳敦義先生，祝賀他當選中國國民黨主席，吳敦義主席也已復電表示感謝。

安峰山並表示，「我們願與國民黨在堅持『九二共識』、反對『台獨』的共同政治基礎上，保持密切溝通，加強交流對話，維護兩岸關係和平發展與台海穩定，共謀中華民族偉大復興。」

(中時)