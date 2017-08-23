蘭州、斯文里公辦都更9成居民參與選配 26日抽籤
台北市政府推動蘭州、斯文里「公辦都更」，其中，北市府自作「都更意向調查書」，上月24日起開始選配，至昨日截止，北市都更處指出，自主選配完成率超過9成，預計26日進行公開抽籤。
都更處表示，選配比例逾9成6，公辦都更同意比達92.62%。於選配期間內已有204戶申請分配，佔可申請分配之所有權人96.68%，亦有67戶增選汽車停車位。
若同一單元有二人以上申請分配，或土地所有權人及權利變換關係人未於規定期限內提出申請，將會在26日進行抽籤程序，結束選配後都會再發出開會通知單，若民眾未出席，則會由都更中心代抽，將盡速報核提送台北市都更審議會。
(中時)
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