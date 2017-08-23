快馬加鞭！陸002型航母可望年內海試 明年服役

中國首艘自製航母4月26日上午在中國船舶重工集團公司大連造船廠舉行下水儀式，主船體已建造完成，而動力、電力等主要系統設備安裝到位，後續將進行系統設備調試和舾裝施工。（圖/中新社）

盛傳中國將打造10艘航母，第一波將建6艘，並立下「快速建造、快速交付、快速形成戰鬥力」的目標。

而種種跡象顯示，如今它正積極朝目標邁進。大連船舶重工集團官網近日發佈消息，不僅首次公佈4月26日下水的自製航母型號為002型，而不是一直流傳的001A型，更透露相關工程正「全線提前實現重要節點目標」。

新浪軍事的分析指出，這意味原本提出2020年前交付中國海軍的重要時間點，也會隨著提前。此外，官網還提到，002型航母的建設將以優異成績向今年的盛會獻禮。而這顯示，它年內很可能進入海試階段，而正式交付海軍的時間則可能會提前至2018至2019年之間。

這與先前大陸網友陸續發佈的建設現場照片也相吻合。例如，002型航母的動力裝置已試車，煙囪曾冒出煙霧，而艦載有源相控陣雷達也已開始安裝，進入艦載電子設備與子系統的最後安裝階段。

分析指出，由於002型航母是001型航母遼寧艦的仿製與改良型，有續建遼寧艦的經驗積累，加上解放軍對第二艘航母的迫切需求，因此002型航母最快可能會在年內展開海試。

而在快速形成戰力方面，包括艦載機部隊在內，中國海軍已在遼寧艦所有的崗位實行「一崗多人」的訓練模式，同時還配套建造了舷號88的「徐霞客」號航母艦員訓練綜合保障艦，以進行一艘航母，兩套人馬的同步操作訓練，大大加快了航母艦員的培訓速度。

此外，合格的中國海軍艦載戰鬥機飛行員人數已接近40名。就算002型航母可能提前一年交付，兩艘航母最少需要48名艦載戰鬥機飛行員，海軍艦載機部隊也可以滿足需求。

而由官網首度公佈中國首艘自製航母為002型來推斷，可知即將開工打造的自製航母型號基本可確定為003型。而先前爭論已久的「上蒸汽彈射器，還是電磁彈射器」問題也有了定論。分析指出，003型航母的主要特徵，應該是平直甲板，常規動力與電磁彈射。

(中時電子報)