板橋火警 男屋主及時救出

板橋光正街發生火警，屋主及時被救出。（王揚傑翻攝）

今（23）日下午2時許，新北市板橋區光正街巷內某民宅3樓發生火警，火勢延燒至4樓鐵皮屋加蓋，63歲男屋主受困屋內，所幸消防人員及時趕至，架設雙節梯救出屋主，屋主毫髮無傷。

新北市消防局出動消防人員108人，各式救災車輛28輛，火勢於2時30分控制，起火原因仍待調查。

(中時)