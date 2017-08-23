從手寫「東京」看床上愛愛屬性 專家說筆跡這樣是技巧派！

從手寫「東京」看床上性愛屬性。此為示意圖，與本新聞無關。(達志影像/shutterstock提供)

從筆跡也能看出一個人的床技？近來日本綜藝節目《村上マヨネーズのツッコませて頂きます！》請來筆跡分析師凛音，宣稱可透過書寫「東京」二字，就能看出對方的床上性愛屬性，她更將其分成4種類型，大家不妨先寫好後，再來對照一下！

據《日本集合》報導，凛音女士將不同的「東京」寫法，分成4種床上類型。首先是「演技派」，她指出，若「東」字的䝂比較短，代表這個人會在床上裝出享受的樣子；反之，䝂寫得較長者，則喜歡在床上當領導，不太會考慮對方心情。

從手寫「東京」看床上性愛屬性 專家說筆跡這樣是技巧派！(圖/翻攝自Otis Beaver YouTube影音頻道)

其次，凛音說如果「東京」口部的角都圓圓的話，就表示這個人有強烈的好奇心和幻想力，對於相關性愛技巧有意願積極學習，歸成「技巧派」。

再來，從「京」字的口部來看，若寫得又大又跟「亠」的長度差不多，就代表這個人體力好、性慾強，屬於「精力絶倫型」；但口部寫得越小的人，就表示其喜歡自慰多於性交。

最後一種是「侍奉派」，凛音說，這種人會把捺筆劃拉比較長，喜歡服侍人，會努力讓對方滿足。另外，除了上述這4大種類，一些細節的不同也會有不同的分析結果，凛音表示，像是若字體往左斜的人，代表這個人遇到不滿意的事時，會直接跟對方提出需要改正之處。

(中時電子報)