球后戴資穎世大運首戰 直落二輕鬆獲勝

世大運今起展開羽球團體賽分組預賽，中華台北隊今下午對戰巴西隊，「世界球后」戴資穎擔任第3點女單，對戰巴西選手帕洛瑪，兩人實力相差懸殊，戴資穎連2局以21:6輕鬆取勝，加上混雙、男單，中華隊連拿3點取得勝利，不過預賽仍須打完5點賽事。

戴資穎世大運首戰為團體賽，今下午台北體育館擠進滿滿球迷，一睹球后風采，中華隊預賽與巴西、法國同組，預估可順利晉級。第1點混雙派出王齊麟／李佳馨，最後以21：13、21：10連下兩局；第2點男單許仁豪，一路壓著對手打，同樣以21：4、21：4直落二取勝。

輪到第3點女單，球后戴資穎一登場，現場歡聲雷動，觀眾不斷拍打加油棒、揮舞國旗為她加油，戴資穎全場未發動太多攻擊，但對手帕洛瑪頻頻失誤出界，首局以21：6取勝；第二局小戴依舊神情輕鬆，一路壓制對方，最終再以21：6獲勝，拿下第3點，確定中華隊首場出戰勝利。

(中時)