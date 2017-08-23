真的嗎？1975年米格機追蹤幽浮事件

據南斯拉夫前空軍總司令的說法，他在1975年曾和不明飛碟進行好幾天的追逐，卻沒有追上過。(圖/網路)

幽浮，也就是不明飛行物體(UFO)，俗稱飛碟，是令人著迷的奇特故事，要是戰鬥機飛行員在空中遇到那就更希奇了。前南斯拉夫空軍的防空總司令茲沃尼爾．朱利耶維奇將軍(Zvonimir Jurjevic)就透露他曾在1975年駕駛米格戰機時遇過幽浮。

俄國衛星網報導，1975年，還是飛行員的朱利耶維奇，駐地在波德里查市(Podgorica,舊稱狄托格勒)航空基地的 172航空兵團，然後在1月初的夜航任務中，他看到了一個奇特的飛行物體在空域裡，他說：「那個飛行物體看起來像一個很亮的星星，但是它比夜空最亮的星星要亮上10倍，而且顏色還不斷變化，時而白色、黃色、粉紅色、橙色，然後又變回白色，整個過程約有50分鐘。」

將軍進一步說，這不是他唯一一次看到這個不明物體，隨後的幾天都有看到。

1975年的飛碟追逐戰中，人類代表是MiG-21戰機，它的極速可達2.1馬赫。(圖：WallpaperSafari)

1975年1月25日，朱利耶維奇決定駕駛戰機前往攔截不明飛行物。他對著不明物體的方向飛去，判斷它在策提涅市(Cetinje，位在波德里查市西邊)。但是當朱利耶維奇追過去時，不明物體就從視線消失了。

這個「捉迷藏」持續了好幾天，朱利耶維奇也向南斯拉夫空防高層匯報了這件事，他才知道他不是唯一看到不明飛行物的人。172航空團的其他飛行員也有看過。

1975年1月下旬，朱利耶維奇制定了攔截幽浮的計劃，派出4架戰機一起出動，而且從不同的基地出發，以確保能追上幽浮。所有的飛行員必須遵守無線電靜默，以確保飛行計劃不會洩漏，此舉也是擔心那個幽浮是西方的間諜飛機。

朱利耶維奇回憶：「我和另一名飛行員馬契中尉(Machec)看到它，它沿著亞德里亞海飛行，我與幽浮相距大約10公里，但是奇怪的是，我與它的相對距離就沒有辦法再更接近，起初我的飛機還沒拉到極速，當時與它相距10公里，但是當我拉高速度，它仍然在我10公里外。」

據稱地面上的雷達沒有發現幽浮，倒是看的到兩架追擊幽浮的超音速MiG-21，即使MiG-21以2馬赫追擊，仍然靠近不了，更不要說趕上了。

1975年在南斯拉夫的天空發生的事情至今仍然是一團謎，專家們沒有得出具體的結論。在接到來自其他基地的許多電話後，有些人嘲笑他的遭遇，所以朱利耶維奇決定不再談這件事，也訓戒他的飛行員不要再爭辯和談論。

這個奇怪的幽浮最終出現於1975年2月12日，從此，朱利耶維奇和他的飛行員就沒有再次看過。

(中時電子報)