真的嗎？1975年米格機追蹤幽浮事件
幽浮，也就是不明飛行物體(UFO)，俗稱飛碟，是令人著迷的奇特故事，要是戰鬥機飛行員在空中遇到那就更希奇了。前南斯拉夫空軍的防空總司令茲沃尼爾．朱利耶維奇將軍(Zvonimir Jurjevic)就透露他曾在1975年駕駛米格戰機時遇過幽浮。
俄國衛星網報導，1975年，還是飛行員的朱利耶維奇，駐地在波德里查市(Podgorica,舊稱狄托格勒)航空基地的 172航空兵團，然後在1月初的夜航任務中，他看到了一個奇特的飛行物體在空域裡，他說：「那個飛行物體看起來像一個很亮的星星，但是它比夜空最亮的星星要亮上10倍，而且顏色還不斷變化，時而白色、黃色、粉紅色、橙色，然後又變回白色，整個過程約有50分鐘。」
將軍進一步說，這不是他唯一一次看到這個不明物體，隨後的幾天都有看到。
1975年1月25日，朱利耶維奇決定駕駛戰機前往攔截不明飛行物。他對著不明物體的方向飛去，判斷它在策提涅市(Cetinje，位在波德里查市西邊)。但是當朱利耶維奇追過去時，不明物體就從視線消失了。
這個「捉迷藏」持續了好幾天，朱利耶維奇也向南斯拉夫空防高層匯報了這件事，他才知道他不是唯一看到不明飛行物的人。172航空團的其他飛行員也有看過。
1975年1月下旬，朱利耶維奇制定了攔截幽浮的計劃，派出4架戰機一起出動，而且從不同的基地出發，以確保能追上幽浮。所有的飛行員必須遵守無線電靜默，以確保飛行計劃不會洩漏，此舉也是擔心那個幽浮是西方的間諜飛機。
朱利耶維奇回憶：「我和另一名飛行員馬契中尉(Machec)看到它，它沿著亞德里亞海飛行，我與幽浮相距大約10公里，但是奇怪的是，我與它的相對距離就沒有辦法再更接近，起初我的飛機還沒拉到極速，當時與它相距10公里，但是當我拉高速度，它仍然在我10公里外。」
據稱地面上的雷達沒有發現幽浮，倒是看的到兩架追擊幽浮的超音速MiG-21，即使MiG-21以2馬赫追擊，仍然靠近不了，更不要說趕上了。
1975年在南斯拉夫的天空發生的事情至今仍然是一團謎，專家們沒有得出具體的結論。在接到來自其他基地的許多電話後，有些人嘲笑他的遭遇，所以朱利耶維奇決定不再談這件事，也訓戒他的飛行員不要再爭辯和談論。
這個奇怪的幽浮最終出現於1975年2月12日，從此，朱利耶維奇和他的飛行員就沒有再次看過。
(中時電子報)
文章來源：更多軍事消息，都在中時軍事頻道
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範