黃越宏指控關說 檢察長開告了！

台灣陪審團協會今年2月間召開記者會，驚爆法界4大關說案，點名前台北地檢署檢察長楊治宇、前士林地檢署檢察長林朝松、法官鄭佾瑩涉嫌關說。已升任花蓮高分檢檢察長的林朝松不滿黃越宏不實指控，今親赴北檢遞狀控告黃涉嫌加重誹謗，寫下檢察首長控告媒體的先例。

黃越宏日前才因爆料法務部長邱太三關說妻子回任法官，被邱向台北地院提起刑事加重誹謗自訴，附帶民事求償300萬元並刊登道歉啟事，今再因爆料吃上首長級官司。

黃越宏2月27日以台灣陪審團協會理事身分出席記者會，針對蔡正元被控侵占中影310萬元案表示，「一審法官判他有罪，士林地檢署受到關說，再重新製作不起訴書。」

林朝松今表示，檢察官偵辦蔡正元案合乎程序，黃越宏卻多次指控檢察官放水、甚至接受關說，令他忍無可忍，除刑事自訴，未來也會要求黃越宏刊登道歉啟事。

黃越宏2月27日召開記者會，因誹謗屬告訴乃論之罪，必須在6個月內即8月27日前提告，林朝松巧妙趕在告訴期間屆滿前提出告訴。

(中時)