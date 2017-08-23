感受手抄紙溫度 和紙文化交流工作坊開跑

縣長張花冠在和紙文化國際傳習交流工作坊致詞歡迎日方來台交流（文觀局提供）

義縣文化觀光局自8月23日起至8月25日在於嘉義縣表演藝術中心舉辦「和紙文化國際傳習交流工作坊」，特別邀請日本和紙製紙藝師、國內素有現代蔡倫之稱的張豐吉教授以及臺灣中日及廣興紙廠蒞臨授課，師資陣容堅強，現場學員不僅可以重新認識紙，還能體驗和紙燈及臺灣手抄紙燈製作，課程相當精彩，首日在嘉義縣長張花冠的勉勵下開幕。

造紙術是中國的四大發明之一，西元601年傳入日本，至今日本和紙被發展為最能代表日本的紙的文化精神。2014年「和紙：日本的手漉和紙技術」更為聯合國教科文組織登錄為無形文化資產，其中包含岐阜縣的「本美濃紙」、島根縣的「石州半紙」，以及埼玉縣的「細川紙」。而被譽為「日本國寶級設計師」的喜多俊之的經典作品TAKO燈的燈罩，就是採用日本傳統和紙，傳統技藝融入設計，風靡至今，而日本美濃市每年的和紙藝術展更是帶來了許多觀光人潮。

2018年臺灣燈會在嘉義，在張花冠縣長的積極爭取下，獲得文化部文化資產局的補助，特別舉辦「和紙文化國際傳習交流工作坊」，透過對日本和紙與臺灣手抄紙的認識、紙文物的維護以及紙文創產業的發展與技術保存，來了解透過薄薄的一張紙，如何傳遞歷史、技術以及創造觀光產值，而工作坊所產出的紙燈，也將會以策展的手法加以設計，以臺灣燈會做為舞臺來展現手抄紙的溫潤特性。

本次工作坊除了邀請日本美濃和紙造師匠師遠渡重洋來台講授和紙的製程、特色及重要性外，也特別邀請張豐吉教授來教授如何製作手作紙以及維護紙類文物。張豐吉教授是鳳梨紙的發明人，鳳梨紙曾被知名畫家張大千讚為明清以來最好的宣紙，並賜名菠蘿紙，更送給其他書畫同好如黃君璧、臺靜農、傅狷夫等試墨，自此「菠蘿紙」聲名大噪。恰巧嘉義民雄正是鳳梨的主要產地，因此本次工作坊的臺灣手作紙燈，特別選用鳳梨紙為主要素材，燈籠骨架則是由曾有竹編王國的溪口鄉天赦社區製作，一來呼應2018臺灣燈會的環保訴求，另一方面也透過臺灣手抄紙燈來點亮嘉義在地特色，不讓日本和紙燈專美於前。

紙雖輕薄，但功能及創意無限，擲地有聲，為文化歷史的載體。嘉義縣文化觀光局希望透過本次工作坊讓學員了解紙的特性，進而了解維護的方法外，也希望透過日本經驗來創造在地的文化特色，更希望各位在明年的3月2日至3月11日來嘉義縣治特區參觀這些溫潤柔美的紙燈，在臺日紙燈互相對話下，讓世界看見嘉義。

(中時)