世大運》射箭複合弓混雙 陳享宣／陳怡瑄摘銅

中華隊在射箭複合弓混雙，陳享宣(圖)／陳怡瑄摘銅。（李弘斌攝）

中華隊在射箭複合弓混雙，陳享宣／陳怡瑄(圖)摘銅。（李弘斌攝）

儘管前一天4強2分負韓，無緣爭金，中華隊混雙射手陳享宣／陳怡瑄今（23）日在銅牌戰收拾情緒，飆出12支滿分箭（共16箭），以156比150輕取印度，拿下中華射箭隊在本屆臺北世大運的第1面獎牌。

(中時電子報)