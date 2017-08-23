鬼門剛開　基隆市長林右昌險破相！

基隆市長林右昌臉部受傷，眉間貼上膠布。（張穎齊攝）

基隆市長林右昌不慎遭到隨扈開車門時撞擊到臉部，造成右眼周圍受傷，今午仍如期參加市府普渡行程。（張穎齊攝）

基隆市長林右昌昨日參加老大公廟「開龕門」儀式後，不慎於晚間臉部遭受撞擊受傷。（張穎齊翻攝）

疑似開門不慎撞到市長的周姓隨扈。（張穎齊攝）

鬼門昨天剛開！基隆市長林右昌昨（22）日晚間6時30分，從基隆市政府開完會後，正要上車之際，被一旁隨扈開門撞到臉部，造成林右昌的眼鏡碎裂，碎片割傷右眼周圍，當場流血，市府人員見狀趕緊將市長送往醫院急救，並縫了2針，所幸並無大礙。

林右昌昨日下午參加完老大公廟的「開龕門」儀式後，晚間回到市府開會，但卻在會後正要步出市府，上車前往下一個行程時，由於隨扈未留意到市長已經站在車門右側，在為市長開門的那一剎那，車門不慎撞到林右昌臉部，市府人員獲報後嚇得趕緊將市長送醫，當晚也取消行程，提早回家休息。

據了解，年僅22歲的周姓隨扈，才剛擔任市長隨扈不到5天，對於勤務比較緊張，沒注意到細節，對此基隆市警局將會加強其訓練，至於是否懲處並未鬆口。

林右昌今日上午11時，負傷來到市府記者室和記者寒暄，雖然眉間已貼上膠布，但右眼仍明顯有血絲，中午12時一樣如期參加市府舉辦的普渡行程。但鬼門才剛開，市長就遭逢血光之災，在市府得知消息的民眾則表示：「希望市長逢凶化吉！」

(中時)