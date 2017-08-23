鬼門剛開 基隆市長林右昌險破相！
鬼門昨天剛開！基隆市長林右昌昨（22）日晚間6時30分，從基隆市政府開完會後，正要上車之際，被一旁隨扈開門撞到臉部，造成林右昌的眼鏡碎裂，碎片割傷右眼周圍，當場流血，市府人員見狀趕緊將市長送往醫院急救，並縫了2針，所幸並無大礙。
林右昌昨日下午參加完老大公廟的「開龕門」儀式後，晚間回到市府開會，但卻在會後正要步出市府，上車前往下一個行程時，由於隨扈未留意到市長已經站在車門右側，在為市長開門的那一剎那，車門不慎撞到林右昌臉部，市府人員獲報後嚇得趕緊將市長送醫，當晚也取消行程，提早回家休息。
據了解，年僅22歲的周姓隨扈，才剛擔任市長隨扈不到5天，對於勤務比較緊張，沒注意到細節，對此基隆市警局將會加強其訓練，至於是否懲處並未鬆口。
林右昌今日上午11時，負傷來到市府記者室和記者寒暄，雖然眉間已貼上膠布，但右眼仍明顯有血絲，中午12時一樣如期參加市府舉辦的普渡行程。但鬼門才剛開，市長就遭逢血光之災，在市府得知消息的民眾則表示：「希望市長逢凶化吉！」
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。