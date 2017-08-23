3年遺棄2親生幼嬰 媽媽托育後搞失蹤被判刑

30歲的李姓女子在102年間生下1子，託給王姓保母照顧，因無力支付費用避不見面，經保母報警處理，台南地院依遺棄罪判她徒刑7個月。沒想到，李女在去年8月月間產下另名子女，委託給王姓保母照顧，又不付托嬰費搞失蹤，台中地院依遺棄等罪判處徒刑8月。

判決書指出，李女在去年8月在台中市新亞東醫院生下1名子，嬰兒2周大以每月托嬰費新台幣2萬2500元委託給許姓保母照顧，李女因經濟陷困，竟未付分文就不加聞問，保母聯絡不到李女而通報社會局安置，台中地檢署依遺棄罪起訴。

李女遺棄親生幼嬰已非初犯，她早在102年3月間生下1子，嬰兒6個月大時，即以每月2萬1千元費用委託給王姓保母照顧，但因無力支付費用，就避不見面，經保母報警，台南地院在104年間依遺棄罪判李女7個月。

李女已有前案紀錄，事隔3年多，又將無自救能力親生幼嬰托育給保母後即失聯。法官因考量她犯後坦承犯行及經濟狀況，依遺棄等罪判刑8月，全案仍可上訴。

(中時)