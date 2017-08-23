課審會學生林致宇受台聯資助？林生否認

針對近期發生12年國教國文科文言文比例及選文爭議，課審大會普高中分組委員、靜宜大學學生林致宇接受主流媒體受訪，再度成為受各界關注的學生代表，有大學教授爆料，林致宇在就讀台北市中崙高中時，即被台聯黨吸收成為「職業學生」，高中3年內長期不到學校上課。對此，林致宇予以否認，並回應：社運人士的想像力過於豐富，對於不實致控，則不予回應。

該名大學教授表示，一名中崙高中畢業生透露，林致宇在高中3年內，長期不到學校上課、不參加校內各種考試，僅是偶有出席，學業表現讓父母頭痛、高中老師不敢處理，而林致宇過去在投入反課綱運動時，即被台聯黨吸收，獲得資助，因此才能投入抗爭。

對此，林致宇在受訪時否認具有台聯黨背景，也強調從事社會運動的人士「充滿想像力」，他對於不實指控，不予回應；至於在高中階段，時常出現翹課或缺課的情況，他則回應，即便有時會把時間騰給社運活動，卻沒有影響到升學，考進靜宜大學是透過申請入學的方式，並且是應屆入學，希望外界不要對他的學生身分，有過多曲解與不必要的聯想。

(旺報)