揪傳播妹狂歡 永和警摩鐵破毒趴

警方查扣毒咖啡包11包。（王揚傑翻攝）

31歲林姓男子本月18日晚間邀1男1女友人至新北市永和區某摩鐵開毒趴，林男負責提供毒咖啡包，友人28歲尚姓男子則提供K菸，林男覺得人少不夠盡興，又叫來2名傳播妹到場助興。

永和警分局接獲檢舉，立刻前往該間摩鐵臨檢，開門就見屋內煙霧瀰漫，5人精神恍惚，清查身分時，發現其中1名傳播妹年僅17歲，隨後警方將5人逮捕帶回偵訊。

林男、尚男坦承提供毒咖啡包及K菸供他人吸食，偵訊後，全案依毒品危害防制條例移送偵辦。

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(中時)