鬼門開男子喝爛醉 自撞安全島險撞豆漿店
農曆7月鬼門開第一晚，台南市就有民眾目睹一輛轎車先是迴轉撞上安全島，緊接著又險撞上豆漿店，當場將在豆漿店用餐的客人嚇得四處逃竄，警方調查發現，肇事34歲黃姓男子經酒測高達1.83毫克，根本已是爛醉程度，意識不清差點釀禍，訊後依公共危險罪嫌移送台南地檢署偵辦。
台南市警五分局指出，黃姓男子今天凌晨載女友返家後，開車要返回安南區住家，行經北區北安路時，不勝酒力，自撞安全島後肇逃，警方在凌晨2時5分接獲民眾報案，隨後在車禍地點附近逮捕渾身酒氣的黃男。
目擊民眾表示，當時車子在路口迴轉時撞在安全島，前進也不是，後退也不會，就停著空轉，當下就直覺是酒駕，因此報警。詎料，該車空轉一會兒，警方尚未抵達前，車子又突然往前暴衝，往北安路與西門路口一家豆漿店衝過去，眼見就要衝進店時，才緊急煞車停在路口中央。
黃男向警方供稱，在夜市擺攤，事發前與女友喝酒後兜風，不知為何酒測值那麼高，警訊後，依公共危險罪嫌移送台南地檢署偵辦。
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(中時)
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