減少化學用藥 中市即日起至9／21收購福壽螺

為落實安全農業、減少化學用藥，台中市政府農業局續辦「第二期作福壽螺綜合防治計畫」，自即日起至9月21日收購福壽螺，農民可依戶籍地就近繳交至區公所。

農業局表示，福壽螺收購價格為螺體每公斤15元、螺卵每公斤200元，繳交螺卵時須同時繳交螺體，螺體與卵的比例為10：1，例如，繳交1公斤螺卵，同時須繳交10公斤螺體，螺卵未滿10公克將不計價；另外，繳交的螺體如混雜其他品種螺體十分之一以上者，區公所可視情況按比例打折。

福壽螺收購時間自即日起至9月21日止，期間每星期一、四上午8時30分至12時，均可依戶籍地所在處就近繳交至大安、大甲、清水、外埔、大肚、龍井、后里、神岡、烏日、霧峰、大雅及梧棲等12區公所，戶籍地收螺範圍請見附件「收螺範圍表」，另請農友填具印領清冊及核對身分證。

農業局提醒，民眾撿拾福壽螺時須注意自身安全，並請勿養殖福壽螺，若違反非農業經營相關規定可處6萬元以上30萬元以下罰鍰。

(中時)