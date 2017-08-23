印度能源部長宣揚節能政績 糗用俄羅斯照片

《印度斯坦時報》22日報導，能源部長戈雅（Piyush Goyal）20日推文盛讚政府點亮了印度馬路，以此政績向選民邀功。他上傳了一張照片，表示政府安裝LED路燈，點亮了5萬公里印度馬路，宣揚政府節能省電的成績。只不過後來被網民發現，這張照片攝自俄羅斯，而非印度。糗大的他，立刻撤掉照片，並感謝網友指證，隨後換上印度道路照，並請社群媒體上的網友協助「釐清事實」。

(中時)