廣州 到2020年每8萬人擁有一座圖書館

廣州市要建“圖書館之城”！根據2015年底通過的廣州市“圖書館之城”建設規劃，全市公共圖書館將進行整體設計——計劃到2020年實現廣州每8萬人擁有一座圖書館，人均藏書3冊。據統計，到2020年，全市公共圖書館總建築面積將超過40萬平方米。廣州人的閱讀需求猛增，近兩年市區圖書館的服務量呈“井噴式”增長。 2016年市區公共圖書館讀者進館人次1610.38萬，紙質文獻外借冊次2193.94萬，註冊讀者量已經有224.96萬。

這幾年廣州公共圖書館的建設步入快車道，統計數字顯示，到2017年7月，全市各區共有公共圖書館11個17處，公共圖書館不僅集中在中心城區，其中增城圖書館有3.28萬平方米，黃埔區圖書館達3.18萬平方米，從化圖書館也有2.64萬平方米。

而且廣州市區還在不斷改造和新建圖書館。現在的區級圖書館改造項目有3個：海珠區少兒館已完成改造、越秀區少兒館和白雲區江高館正在改造中。新建項目也有3個：已開工的有兩個，為南沙區圖書館新館、番禺區圖書館新館，新建已立項還沒開工的為花都區圖書館新館。另外，白雲區已經在白雲新城​​核心區規劃建設白雲區二館，天河、荔灣區正推進新圖書館的選址和立項。

據統計，已有圖書館加上新建的，到2020年，全市公共圖書館總建築面積將超過40萬平方米。

視察：移動圖書館受歡迎

市人大科教文衛委員會的視察小組前往廣州圖書館天河前進分館實地視察。前進路社區的常住人口和外來人口共10萬人，這個圖書館極大地滿足了居民的閱讀需求。據館長介紹，自從實行了區圖書館和廣州市圖書館通借通還的規定，附近的居民還書不必專門到市圖書館，直接歸還在家門口的圖書館。此外，移動圖書館也深受年輕讀者的喜愛，下載APP後可快速地在移動端自助完成個人的查詢借閱，諮詢瀏覽，還有海量的文獻、電子圖書供選擇。

視察小組又前往天河區圖書館龍口西總館。天河區圖書館館藏量已達到38萬冊，截至6月底，區圖書館持證讀者共計25.14萬，持證讀者佔全區常住人口16.31%。天河區圖書館引入“雲計算”概念，網上就能逛遍圖書館：整合十餘萬視頻、電子圖書資源和數字資源，其中向讀者免費開放的數據庫就有31個。

愛書：圖書館服務量“井噴”

截至2016年底，廣州市實現通借通還且向公眾免費開放的公共圖書館共有122所，比2015年增長40%。這兩年市區圖書館的服務量呈“井噴式”增長，2016年市區公共圖書館讀者進館人次1610.38萬，紙質文獻外借冊次2193.94萬（僅次於上海），註冊讀者量224.96萬。與2015年相比，2016年讀者進館人次增長24.98%，紙質文獻外借冊次增長59.79%，註冊讀者量增長20.54％。其中廣州圖書館也很“威水”，從2013年開始已經連續4年服務量居全國公共館第一，躋身世界公共圖書館前列。另外，廣州市少兒館2016年文獻外借量530.77萬冊，讀者接待量144.25萬人次，在全國公共少兒圖書館中位居首位。

廣州市加大公共圖書館的財政投入。 2016年公共圖書館經費總投入約有3.93億元，同比增長39.83%，其中購書經費8692.05萬元，同比增長67.62%。

(中時電子報)