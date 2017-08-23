社會善款湧進 為貧生延續求學夢
漫長暑假接近尾聲，但對弱勢家庭而言，代表將面臨沉重學費負擔，屏東家扶中心23日頒發440萬元獎助學金，共有780位學生獲獎，這些來自各界的善款也會協助他們延續求學夢。
今年考上台科大營建工程系的小揚，求學期間共領取家扶獎學金20萬元，順利考上理想學校，他感恩地說，若沒有社會愛心，不可能完成學業，也讓自己有了追逐夢想的勇氣，大學生活將是改變的開始，會把握機會認真學習，並承諾課餘時投入公益，將愛持續傳遞。
家扶邀請捐款代表按壓打氣筒，為受獎學生加油打氣，也是圓夢祝福的開始，另外將寫滿祝福話語的愛心，貼在象徵夢想及希望的背板上，鼓勵在場家扶學子們都能在求學的道路上，突破困難、翻轉未來。
屏東家扶扶幼主委方文哲表示，大多數扶助家庭都是經濟弱勢，家長們想辦法要養家糊口，就是希望孩子能夠努力上進，改變家庭未來，也期待在讓學子接受完善教育後，能夠有更璀璨人生。
另台灣世界展望會也於長治百合部落為弱勢學童舉辦2天1夜的兒童夏令營，藉由老師引導孩子們手做夢想中家的模型，讓學童思考未來對家的願景，努力朝夢想邁進；同時也透過助學金發放，減輕家庭註冊壓力，期待未來有餘力能回饋社會、幫助他人。
(中時)
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