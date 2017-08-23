2017廣州 台灣商品博覽會將於8月25日開幕

由廣州市人民政府指導，廣州市台辦、市協作辦作為支持單位，廣州市台資企業協會、台灣高雄市世貿展協會、廣州環球搏毅展覽有限公司承辦的2017廣州•台灣商品博覽會將於8月25日至8月28日（上午）在中國進出口商品交易會琶洲展館舉行，並將於8月25日上午舉行開幕式。

本次台博會將設綜合館（9.2館），展出來自台灣高雄市和廣州本地台商各類文創藝術、茗茶酒類、休閒小吃、家居生活用品等特色商品，並設有台灣美食區，可以讓市民體驗台灣最地道的文化和美食。

此外，還設立了青年創業館，展示台灣青年在廣州創業的最新成果，讓市民領略台灣在高新科技、文化創意、美食生活方面的創新優勢。

此次台博會還設有漁業館（10.2館），首次邀請台灣漁業界以及台南市、澎湖縣的多家廠商來穗參展，屆時將展出台灣漁業水產品、海鮮活品、凍品、乾貨，水產加工品、工藝品，以及各種休閒垂釣漁具、各類觀賞魚、龜鱉、貝類等，為廣州市民帶來濃濃的台灣海島風情。

廣州市台辦有關負責人表示，此次展會與第25屆廣州博覽會同期舉辦，是近年規模較大的台灣商品博覽會，歡迎廣大市民一起來品嚐台灣美食、體驗台灣文化。

(中時電子報)