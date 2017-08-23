世大運美食外交 選手村鹽酥雞、牛肉麵最夯
世大運選手村餐廳專門闢設台灣美食區，從8月12日開村以來，組委會發現鹽酥雞、牛肉麵是最受歡迎的在地料理。尤其鹽酥雞，目前每天的供應量約需要高達350公斤雞胸肉，堪稱「美食外交」的第一把交椅！
本屆世大運來自各國的隊職員超過1萬1000人，選手村餐廳每天營運20小時，早上6時30分至7時30分、晚間8時30分至10時30分，是選手村最熱鬧的兩段尖峰時間。進一步統計18至22日，每天約有2萬4500人造訪選手村餐廳，義大利菜供餐比例35％、西式菜色27.5％、台灣風味15％、亞洲料理13.75％、清真料理則有8.75％。
如以食材量來看，選手村每天要吃掉8000公斤水果，其中香蕉就占了2500公斤；其他食材還包括每天2000公斤蔬菜、早餐2萬顆蛋、6萬片麵包。
餐飲處長璩大成分析，前5名受歡迎的食物依序為披薩、鹽酥雞、炒蛋、義大利麵和台灣牛肉麵；選手村餐廳亞洲主廚吳長芳說明，鹽酥雞部分，每天的菜單會有一餐提供，因為外籍選手喜歡炸雞，加上「比較有味道」，供應量約達350公斤的雞胸肉，牛肉麵則是每天供應900碗，另外台灣的蔥油餅每天也提供500片。
飲料方面，餐廳外有兩輛「胖卡」提供珍珠奶茶、無糖綠茶和紅茶，璩大成說，還來不及統計珍奶每天供應量，但國外選手普遍都喜歡餐後到這一區放鬆、聊天一下；但無論飲料如何受歡迎，消耗量最多的還是飲用水與運動飲料。
澳洲餐飲團隊GHG董事總經理Peter Wright笑說，團隊進駐台灣已半年左右，發現台灣食材真的很不錯，餐點準備並不困難，但因運動員食物量大，每天還是必須一直進貨。
(中時)
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