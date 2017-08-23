老翁買早餐迷路 虎尾警幫他找到回家路
虎尾警分局鹿寮派出所長張添財、警員徐爽喨23日執行巡邏勤務，行經元長鄉鹿南村145甲公路4公里處，發現1名老翁騎腳踏車停在路中，看似迷路，2人擔心老翁發生危險，趕緊將他牽引至路旁。
老翁2個月前曾在元長鄉路倒由員警協助返家，因此所長張添財一眼即認出是居住於元長鄉四股寮的黃姓老翁，年約80歲有輕微失智，談話時得知老翁外出買早餐卻迷路了。
員警先將老翁帶回派出所，再請警員林宏安駕駛貨車將老翁與腳踏車載回家。老翁與妻子、就讀高中生的孫子住在一起，2人看見老翁平安回家，對於員警體貼的關懷與用心的態度，深表感謝之意。
(中時)
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