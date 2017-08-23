吳宗憲開罵金鐘！今年風光雙料入圍

吳宗憲今年在金鐘獎上斬獲不少！（圖／本報系資料照片）

吳宗憲去年因為主持的《綜藝玩很大》沒入圍金鐘，讓一票網友替他抱屈，今年在金鐘公布前又認為《綜藝大熱門》4年來都沒入圍過，嗆金鐘「把工作人員當白痴」，沒想到今（23日）公布入圍名單，他《綜藝大熱門》雙料入圍、《綜藝玩很大》也入圍，可說是贏家。

吳宗憲在今年金鐘獎入圍前夕曾替自己主持的《綜藝大熱門》抱屈，認為4年都沒有入圍，讓他氣罵金鐘「把工作人員當白痴」，又鬧脾氣稱乾脆不要報名，但三立已經提前幫他完成報名，讓他無奈表示「那算我倒楣。」沒想到今入圍出爐，《綜藝大熱門》一口氣入圍主持人以及綜藝節目雙料大獎！

而先前吳宗憲、KID主持的《綜藝玩很大》先前沒有入圍，讓許多觀眾相當不滿，當時憲哥也從典禮前罵到典禮後，甚至醞釀不出席等，但今年該節目也入圍《益智及實境節目獎》，讓吳宗憲實力不僅終於被看見，也可說面子超大！

(中時電子報)