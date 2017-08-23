離職員工爆料毀商譽 業者向爆料者求償600萬元

生產養生芝麻醬的馥宇行，本月初離職員工在新北市議員黃俊哲陪同下召開記者會，指控業者將退貨及試吃品回收後重新包裝，還改標延長使用期限，馥宇行不堪名譽受損，今在另名新北市議員李婉鈺陪同下，開記者會出示衛生局稽查產品並無問題，強調不實指控已毀商譽，已向離職員工與黃俊哲提起民事求償650萬元。

馥宇行指出，芝麻系列原料經過檢驗都是合格商品，產品供不應求，衛生局於本月初記者會後立即派員稽查，查核後未發現改標情形，原物料與生產商品數量相符，何來員工所提竄改保存期限及違法改標的行為。

至於離職員工指控逼簽本票，林宇成解釋，為協助員工轉為開店店長，考量員工創業金不足，才草擬加盟範本，本票是加盟書內原物料履約保證金，僅是未來有原物料等未支付款項時才扣款，一切仍在草擬中並未施行。

記者會現場，日前爆料的江、蕭兩人也手持「血淚控訴」標語，在現場與前雇主嗆聲，雙方各說各話。

黃俊哲回應，業者未做合法工廠登記，遭查為地下工廠，且違反《勞基法》事實明確，業者提告前應先對自己的商業疏失負責，「先檢討自己」。

(中時)