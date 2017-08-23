農委會：常規檢測雞蛋芬普尼

農委會今天開專家會議討論檢出芬普尼的雞隻和雞蛋如何處理，檢出場的蛋會拿去做堆肥，檢驗合格後才可供農用。至於雞隻的部分就移動管制，並請飼主繼續飼養，蛋若要重新上市，必須申請檢驗，合格才能上市。禽場管理部分，就是環境消毒要提計畫書，由政府審核，避免用藥違法藥物，未來也會將芬普尼列為常規檢驗項目。

根據農委會公布的檢驗進度，截至今天上午，應採樣1649件，已採樣1178件，其中1178件已送驗，目前完成檢驗的有148件，有145場都合格，不合格的還是昨日公布的3場，包括文政牧場的5ppb、國賀牧場的22ppb，以及連成牧場的153ppb，目前未新增新檢出案例，但文政牧場經過複驗後，目前已未檢出。

農委會畜牧處副處長王忠恕表示，被檢出芬普尼的蛋雞場，若有持續產蛋，就封存處理，至於在通路商流通的，也由衛福部追查下架，但因為這些蛋都不能食用上市，到昨天共下架封存8萬6200顆，量並不小，先前戴奧辛事件，處理遭汙染的蛋耗費周章，雞蛋爆量，多到無法儲藏，要銷毀焚化爐也不收，因為液體會黏處理不便，後來還得煮熟成水煮蛋，再拿去銷毀，由於此次芬普尼蛋和戴奧辛的特性不同，戴奧辛若做堆肥會持續殘留進土壤，所以研擬讓芬普尼蛋採堆肥處理。

中興大學植物病理學系教授曾德賜表示，堆肥是很好的方法，由於雞蛋高蛋白，能讓微生物活性更強，有效幫助快速分解芬普尼，堆肥做完後，最後再透過加強檢測堆肥是否含農藥，做好把關。

化學局長謝燕儒表示，是許可的病媒蚊防治業，才能購買含芬普尼的特殊環境用藥進行施作，化學局有檢查，看是否有業者曾至蛋雞場施作，導致芬普尼殘留，結果去年至今並沒有業者前去施作，牧場農民並非病媒蚊防治業者，若任意買特殊環境用藥回來施作，就涉及違法，環保署會加強管理。

最後農委會與專家討論後做出決議，檢出芬普尼的蛋雞場，全場(含蛋雞及雞蛋)立即進行移動管制，蛋由地方政府依權責沒入以堆肥方式銷毀處理，雞隻由蛋禽業者自行提出重新採檢申請，地方政府採樣送驗未檢出後，才能解除管制，讓雞蛋再上市，如蛋農主動放棄雞隻，則由地方機關協助撲殺銷毀，但不予補償，另外，也將動物用藥將芬普尼列為雞蛋的常規檢驗項目，並加強非常規用藥檢驗，未來養禽業者若有禽場消毒的需求，應先提出消毒計畫，由防檢局規劃審理細節，避免農民使用到違規藥物。

(中時)