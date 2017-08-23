美空軍擬增兵力、訓練　主打阿富汗、巴基斯坦反恐戰

美國空軍F-16戰機。(圖/維基百科)

現任美國空軍參謀長戈德費因(David Goldfein)。(圖/美聯社)

美國總統川普日前剛剛宣布針對阿富汗戰爭的新策略，他說不會撤出當地的軍隊，並且將繼續主打反恐戰爭。而這項戰略將會如何落實，美國空軍參謀長戈德費因(David Goldfein)說，美軍可能會增加空軍戰力，以加強支援地面部隊，同時也會增加空軍飛行員的訓練時數，以應付當地的塔利班戰亂份子。

根據路透(Reuters)報導，隨著美國總統川普宣布新的阿富汗策略以後，美國空軍參謀長戈德費因也進一步提出落實方法，他表示將在阿富汗地區增加空軍兵力，以及加強訓練空軍飛行員，這些都是為了打擊塔利班恐怖份子。川普政府上任以來，一直關注阿富汗問題，美軍已經在那裡駐紮了16年，目前兵力人數約有8400名，未來可能再往上增加至上萬名左右。

除了阿富汗之外，川普也積極增兵處理巴基斯坦問題，過去美國一直努力應對巴基斯坦的核武發展計畫，未來將致力打擊當地的恐怖份子，避免阿富汗和巴基斯坦兩國的恐怖組織互相流通，成為美軍打擊反恐勢力的主要戰場。

(中時電子報)