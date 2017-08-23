新北市建案廣告不實！建商遭罰百萬元
公平會今（23）日決議，景程建設、博亘開發銷售新北市建案「高第」，在繪製「A8平面圖」及現場實品屋為夾層設計，違反《公平交易法》第21條第1項規定，分別處景程公司100萬元、博亘公司50萬元罰鍰。
公平會表示，建案「A8平面圖」及現場實品屋在上夾層再隔出2房空間，分別放置床鋪等起居設備，營造出該建案可合法施作「夾層」的感受，但據新北市政府指出，「高第」除地上1層有夾層設計外，其餘樓層皆未有夾層設計，在樓層高度3米6的室內空間施作夾層，與《建築法》第77條和第77條之2相關規定不符，應屬違章建築。
公平會認為，「A8平面圖」及現場實品屋會使人誤認可合法施作「夾層」，且足以令一般大眾對建案內容與用途產生錯誤認知或決定，並將導致市場競爭秩序失去其原有機能，有不公平競爭的效果，核已違反《公平交易法》第21條第1項規定，因此開罰。
(中時)
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