拼前瞻8月底過關招標 政院加強部會與立委溝通
前瞻基礎建設計畫特別預算案目前在立法院審議，行政院發言人徐國勇今（23）日表示，希望可以在8月底前盡快通過，並展開招標工作，行政院會加強各部會與立委間的雙向溝通。
徐國勇說，前瞻特別預算案目前還在立法院等待二、三讀，今早朝野已展開協商，行政院的立場是希望盡快通過，但還是要尊重立委的職權。
若8月底臨時會結束前順利通過，徐國勇說，就可以動用特別預算，並展開招標等工作，綠能、數位、水環境、軌道、城鄉5建設，以及少子化、食安、人才培育3新增項目，各部會都可以動起來加緊辦理。
徐國勇強調，這幾天各部會都會與立委展開雙向溝通，讓立委們了解前瞻計畫每一個項目都是有遠、近程目標，順利通過後可讓台灣繼續往前走，推動競爭力。
徐國勇還提出洛桑管理學院評比，他說，台灣競爭力低落的原因是政府的基礎建設不足，若能盡快補強有助加強競爭力。
(工商)
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