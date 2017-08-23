KID入圍金鐘 直播爆哭「等超久的！X」
第52屆電視金鐘獎入圍名單23日公布，幾家歡樂幾家愁，KID（林柏昇）以《綜藝玩很大》、《18歲不睡》入圍主持人獎，得知消息後，KID超級激動狂流眼淚，女友許維恩也興奮發文「我要哭了」，感動到不行。
KID以《18歲不睡》入圍綜藝節目主持人獎，《綜藝玩很大》入圍益智及實境節目主持人獎，等了多年終於一舉入圍2個獎項，讓他本人超級激動，女友許維恩也發文道賀：「我要哭了～～～超感動！入圍就是肯定！太開心啦！
《綜藝玩很大》臉書也立刻直播，KID在鏡頭前難掩興奮淚水，忍不住爆哭，連隱形眼鏡都掉出來了，激動到不斷罵粗話「等超久的！X」他原本以為還要再等，讓他興奮不斷喊超爽，因為出道14年，也曾報過7、8次金鐘，但都沒入圍，這次終於得逞，雖然被外界看不起，認為他沒讀書、講話不順不會得獎，但他希望用熱血、態度的方式，讓觀眾開心就好。
(中時電子報)
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