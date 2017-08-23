世大運》女子舉重69公斤 洪萬庭奪金

洪萬庭奪牌後開心和爸爸合影。（陳心瑜攝）

洪萬庭勇奪女子舉重69公斤級金牌。（體育署提供）

中華代表團今天在臺北世大運舉重場再傳捷報，女子69公斤級洪萬庭以抓舉101公斤、挺舉126公斤，總和227公斤險勝226公斤的哈薩克選手葛莉切娃，替台灣贏得本屆世大運的第9面金牌。

洪萬庭目前就讀於國立體大，她在女子69公斤級抓舉第2把繳出101公斤，可惜第3把挑戰105公斤失敗，落後主要對手葛莉切娃達7公斤之多。不過洪萬庭挺舉第2把挑戰126公斤成功，壓力落到第1把118公斤的葛莉切娃身上，結果連續兩次挑戰122公斤都沒成功，讓洪萬庭拿下金牌。

就讀於正修科大的另一位台灣女將林孟珊，則繳出抓舉96、挺舉113，總和209公斤的成績，獲得第5名。

(中時電子報)