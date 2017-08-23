世大運跆拳 劉威廷上演絕殺戲碼、莊佳佳進入4強
世大運跆拳道下午賽事開打，其中80公斤級選手劉威廷第3局最後1秒踢到對手伊朗OMIDI Amirhossein頭部得到3分，以16比15逆轉獲勝進入8強。此外67公斤級莊佳佳以8比6擊敗義大利選手GASPA Cristina進入4強。58公斤級黃丞靖以27比5擊敗黎巴嫩選手MELKI Eric，進入8強。可惜的是洪幼婷以15比16敗給土耳其選手CIDEM Ipek，無緣晉級。
劉威廷此役與OMIDI Amirhossein一路拉鋸，第2局結束時，以10比6領先，但第3局對手超前逆轉，剩最後1秒時，還以13比15落後2分。裁判重啟對戰後，劉威廷積極進攻，成功擊中對手頭部，獲得3分，上演絕殺戲碼，全場歡聲雷動。
伊朗教練雖然向裁判申訴，但經裁判檢視錄影畫面後，確認劉威廷得分有效，劉威廷也高舉雙手，向全場觀眾致意。賽後伊朗選手認為判決不公，一度不想離場，但經勸導後，接受失敗事實。
莊佳佳與對手則在第1局時保持0比0，但2、3局皆小幅領先對手，最終以8比6獲得勝利。莊佳佳也展現招牌笑容，向觀眾示意，獲得全場歡呼。
洪幼婷和CIDEM Ipek對戰時，第1局雙方1比1平手，第2局遭對方拉開分數，形成2比7的局面，第3局洪幼婷絲毫沒有放棄，一路猛追，但最終仍以15比16敗北。
(中時)
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