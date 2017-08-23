焚化爐底渣爭議 雲縣環保局長賭烏紗帽
雲林縣環保局在三鄉鎮暫置焚化爐底渣，無法有效運出再利用，遭民眾與民代質疑汙染水質和土壤，環保局長林長造今天上午在縣議會答詢，賭上自己的烏紗帽，「若未依法行政直接移送檢調」。
口湖鄉籍議員蔡孟真馬拉松式質詢林長造，抨擊環保局在口湖鄉放置底渣七個月不處理又「硬ㄠ」，暫置的地點是農牧用地，環保局違法，載運底渣的車輛沿途散發揚塵，環保局為何不罰？為何環保局不敢切結底渣無毒？
林長造強硬答覆，無法接受議員講水汙染、土壤汙染，「若未依法行政直接移送檢調」、「底渣暫置依法行政」、「用地合法」、「依法行政不用切結」。
不過林長造的說法引起場內其他議員聲援蔡孟真，包括縣議員黃文祥、李明哲、林聖爵、陳俊龍、賴明源逐一發言指責林長造有失專業、強辯不好、聽不下去。
縣長李進勇答詢也未能說服議員們，每講幾句就被回擊，李進勇強調處理底渣問題「遵守法令相信專業」。
(中時)
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