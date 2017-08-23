焚化爐底渣爭議 雲縣環保局長賭烏紗帽

雲林縣議會今天上午變更議程專案報告底渣處理，氣瘋緊繃，難得一見四方都站起來，左起蔡孟真與陳俊龍議員、環保局長林長造、議長沈宗隆、縣長李進勇。（周麗蘭攝）

縣議員蔡孟真。（周麗蘭攝）

環保局長林長造。（周麗蘭攝）

雲林縣環保局在三鄉鎮暫置焚化爐底渣，無法有效運出再利用，遭民眾與民代質疑汙染水質和土壤，環保局長林長造今天上午在縣議會答詢，賭上自己的烏紗帽，「若未依法行政直接移送檢調」。

口湖鄉籍議員蔡孟真馬拉松式質詢林長造，抨擊環保局在口湖鄉放置底渣七個月不處理又「硬ㄠ」，暫置的地點是農牧用地，環保局違法，載運底渣的車輛沿途散發揚塵，環保局為何不罰？為何環保局不敢切結底渣無毒？

林長造強硬答覆，無法接受議員講水汙染、土壤汙染，「若未依法行政直接移送檢調」、「底渣暫置依法行政」、「用地合法」、「依法行政不用切結」。

不過林長造的說法引起場內其他議員聲援蔡孟真，包括縣議員黃文祥、李明哲、林聖爵、陳俊龍、賴明源逐一發言指責林長造有失專業、強辯不好、聽不下去。

縣長李進勇答詢也未能說服議員們，每講幾句就被回擊，李進勇強調處理底渣問題「遵守法令相信專業」。

(中時)