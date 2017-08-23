陳妍希逗兒笑不停 小星星臉圓嘟嘟萌翻

陳妍希最近參加綜藝節目產後復出。（圖／中時資料照）

陳妍希逗兒子笑不停。（圖／翻攝自微博）

藝人陳妍希和大陸男星陳曉婚後生下一子「小星星」，夫妻倆鮮少讓孩子正面曝光，相當保護家庭。最近陳妍希抱著兒子和好友聚會，只見她不停逗弄小星星，笑容洋溢滿滿母愛，畫面相當溫馨。

陳妍希產後較少出演戲劇，最近才憑著大陸綜藝節目宣布復出。日前她被直擊帶著兒子到咖啡廳和友人聚會，小星星戴著草帽，看得出小臉粉嫩還圓嘟嘟的樣子，陳妍希則拿著奶嘴逗他，母子倆都笑得合不攏嘴，有愛互動萌翻眾粉絲。

(中時電子報)