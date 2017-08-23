警方：員警未開柵欄 是民眾為方便強行通過

819世大運警民衝突現場。(台北市刑警大隊)

警方今下午3點許召開記者會，說明世大運開幕式當天的執勤過程及後續偵辦動作。警方表示，襲警案嫌犯現已坦承不諱，他說，見到朋友與警察有衝突，才介入發生肢體推擠。至於閉幕的勤務計畫，警方已研擬強化部署，從嚴考量。

媒體詢問當天警方的指揮狀況。警方表示，局長（邱豐光）當天本來人在指揮中心，後來親自指揮掌握狀況。當天部署警力有5600人，分駐6個分區執行任務。另外，包括刑大70警力投入，進行案發後的持續搜證。

刑大說明襲警案嫌疑人黃先生的傳喚過程。警方傳訊是依相關法律進行，只是進行傳喚，並非逮捕。由於傳訊是在當天下午2點，早上天亮見到黃先生出現，便進行傳喚證人的動作，並未強制拘押，警方有錄影存證。

目前警方有傳訊8名涉嫌人，由松山分局進行偵訊。襲警嫌疑人黃先生已坦承，他說，見到朋友與警察有衝突，才介入發生肢體推擠。

關於媒體報導戴口罩的員警刻意開啟柵欄一事，經過還原查證，發現事實與報導有所誤差，是拍照角度關係造成誤會，之後會請公布完整影像。

當天部署對敦化北路只是警戒，人員較少，當時有些民眾為了方便，強行通過柵欄，才會發生事情。

(中時電子報)