世大運》滑輪500公尺爭先賽宋青陽無緣奪牌

世大運滑輪溜冰男子500公尺爭先賽，宋青陽無緣奪牌。中央社記者吳翊寧攝 106年8月23日

賽前揚言要在這次世大運滑輪溜冰拿下3金的排灣族勇士宋青陽，23日在男子500公尺爭先賽決賽不敵韓國與哥倫比亞選手，無緣奪得獎牌。

宋青陽在上午的分組預賽與複賽都順利闖關晉級，決賽鳴槍後率先搶得領先地位，但韓國選手HONG Seunggi與兩位哥倫比亞選手紐尼與烏比也不甘示弱的緊追在後，進入最後一圈的時候宋青陽已被追趕上來，最終以40秒248排名第四，沒能奪得獎牌，韓國選手HONG Seunggi以39秒936摘金。

(中時電子報)