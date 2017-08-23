勞動部長放鳥工總 許勝雄有公務也沒現身
勞動新制「一例一休」上路半年多，勞資爭議至今未歇。工總今（23）日找勞動部座談，勞動部長林美珠因公務缺席，改由次長林三貴上陣。工總理事長許勝雄也以「臨時」有公務在身為由，最後缺席。
林美珠臨時缺席座談，讓工總頗有微詞。工總常務理事、七嘉光學工業董事長何語直言「無可奈何」，「部長有她的決定，」無法親自到場傾聽各產業公會理事長的建言，相當可惜。
何語表示，工總行前與勞動部協調很久，林美珠也親口答應，最後還是缺席。面對媒體詢問是否覺得林不尊重工總？何語想都沒想直接回答「對」。
何語說，各行業的性質也都不一樣，從傳統產業到高科技產業、機械、車輛產業，每個產業都會遇到不同的困難，部長應該要聽聽各行各業的建言。林美珠接任部長到現在，應多聽聽各行各業的聲音，勞工福利跟經濟發展都是很重要，不能一直偏向勞工權益，忽略經濟成長的動力。如此一來，產業界會喪失競爭力，這是很不好的現象。
林三貴在開場時，也簡短道歉，但對於林美珠到底是出什麼公務，則沒有具體說明。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。