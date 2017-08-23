勞動部長放鳥工總 許勝雄有公務也沒現身

工總今（23）日找勞動部座談，勞動部長林美珠因公務缺席，改由次長林三貴（左）上陣。工總理事長許勝雄以「臨時」有公務缺席，由副理事長林明儒 （右）上陣。（記者戴慧瑀攝）

勞動新制「一例一休」上路半年多，勞資爭議至今未歇。工總今（23）日找勞動部座談，勞動部長林美珠因公務缺席，改由次長林三貴上陣。工總理事長許勝雄也以「臨時」有公務在身為由，最後缺席。

林美珠臨時缺席座談，讓工總頗有微詞。工總常務理事、七嘉光學工業董事長何語直言「無可奈何」，「部長有她的決定，」無法親自到場傾聽各產業公會理事長的建言，相當可惜。

何語表示，工總行前與勞動部協調很久，林美珠也親口答應，最後還是缺席。面對媒體詢問是否覺得林不尊重工總？何語想都沒想直接回答「對」。

何語說，各行業的性質也都不一樣，從傳統產業到高科技產業、機械、車輛產業，每個產業都會遇到不同的困難，部長應該要聽聽各行各業的建言。林美珠接任部長到現在，應多聽聽各行各業的聲音，勞工福利跟經濟發展都是很重要，不能一直偏向勞工權益，忽略經濟成長的動力。如此一來，產業界會喪失競爭力，這是很不好的現象。

林三貴在開場時，也簡短道歉，但對於林美珠到底是出什麼公務，則沒有具體說明。

(旺報)