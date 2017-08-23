桃園創新措施維護空品 連續8年全國特優

桃園市推動空氣品質控制維護，在2016年全國執行績效考評中，蟬連8年獲得全國特優，23日由環保局長沈志修（左）將此獎獻給市長鄭文燦。（甘嘉雯攝）

桃園市環保局在空氣品質維護改善工作，推動多項特色作法，落實汙物減量，於2016年全國執行績效考評中，蟬連8年獲得全國特優，23日由環保局長沈志修將此獎獻給桃園市長鄭文燦，鄭文燦表示，桃園市內工廠約1萬1000家，環境負荷相對沉重，環保局透過各種空汙減汙政策，讓空氣品質大幅改善。

內容包括提撥2億元補助金推動「鍋爐改燃天然氣補助計畫」、營建工地進出車輛管制、柴油車檢驗與保養合一等措施，也推動電動巴士、電動機車及YouBike等綠色交通政策，建置環境監測app提升市民參與等。

(中時)