世大運》滑輪溜冰女子500公尺爭先賽 陳映竹摘金

陳映竹（前）以43秒739奪得女子500公尺爭先賽金牌。（黄世麒攝）

世大運競速滑輪溜冰場再傳捷報，女子500公尺爭先賽陳映竹以43秒739、1個輪子的些微優勢奪得滑輪場上的第6金，也是中華代表團本屆賽事的第10面金牌。

陳映竹上午在分組預賽和複賽改寫世界紀錄，但世界滑輪總會代表妮可認定這次並非電動計時，而是手動計時，因此判定不承認這項世界紀錄。

不過，陳映竹並沒有受到打擊，鳴槍後率先衝出，並且一陸保持著領先優勢，即便哥倫比亞選手提米絲追趕上來，兩人幾乎同時壓線，但最終陳映竹還是以些微優勢摘下個人本屆賽事首金，提米絲以43秒802奪銀。

為中華隊貢獻3金的「女鐵人」楊合貞在比賽中被韓國選手的右腳滑輪踢到，導致兩人都跌倒在地，楊合貞最後只能以52秒462得銅，楊合貞賽後泣不成聲，但也只能無奈接受。

(中時電子報)