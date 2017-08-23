世大運》滑輪溜冰女子500公尺爭先賽 陳映竹摘金
世大運競速滑輪溜冰場再傳捷報，女子500公尺爭先賽陳映竹以43秒739、1個輪子的些微優勢奪得滑輪場上的第6金，也是中華代表團本屆賽事的第10面金牌。
陳映竹上午在分組預賽和複賽改寫世界紀錄，但世界滑輪總會代表妮可認定這次並非電動計時，而是手動計時，因此判定不承認這項世界紀錄。
不過，陳映竹並沒有受到打擊，鳴槍後率先衝出，並且一陸保持著領先優勢，即便哥倫比亞選手提米絲追趕上來，兩人幾乎同時壓線，但最終陳映竹還是以些微優勢摘下個人本屆賽事首金，提米絲以43秒802奪銀。
為中華隊貢獻3金的「女鐵人」楊合貞在比賽中被韓國選手的右腳滑輪踢到，導致兩人都跌倒在地，楊合貞最後只能以52秒462得銅，楊合貞賽後泣不成聲，但也只能無奈接受。
(中時電子報)
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