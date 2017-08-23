媽喜歡汪小菲還是許雅鈞？小S心中有解
人氣女王大、小S分別在2010年與2005年結婚，讓徐媽媽也開心樂擁兩個帥氣女婿，然而在北京長大、家中從事餐飲業的汪小菲和老家在台東、從事金融股票業的許雅鈞（Mike）背景、個性都大不同，讓人好奇徐媽媽在這兩個女婿之間是否較喜歡哪一個？對此，據媒體報導，小S受訪直言徐媽媽相當寵汪小菲，讓Mike多次吃醋。
所謂「丈母娘看女婿，越看越有趣」，徐媽媽雖常在螢光幕前稱讚汪小菲和Mike，但據《蘋果日報》報導，小S倒認為媽媽其實比較偏愛姊姊的老公，汪小菲和Mike常在重要日子時送上大禮給徐媽媽，見到汪小菲送的戒指，徐媽媽會開心說：「好漂亮」，見到Mike所送的高級威士忌，徐媽媽卻有所顧忌，直說：「這好貴，媽媽不敢喝」。
看到徐媽媽的反應後，小S爆料Mike常下多次問她：「有沒有跟妳媽說那瓶威士忌現在很難買到？」似乎很在意丈母娘對他的評價，相較於汪小菲常被報導是「女兒奴」，Mike和三個女兒的互動似乎比較少「見光」，小S則說應該是因為她不常曬出老公與小孩照片，才導致外界對Mike很少有「好爸爸」的形象，對此，小S相當力挺老公，掛保證說「他真的是好爸爸、好丈夫」。
(中時電子報)
關鍵字：小S
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