一家3口都是毒品通緝犯 4年幼子女無依靠

一家3口都毒品人口且均遭通緝，警方要抓女毒犯被逃跑，郤抓到母親，同樣被通緝的女婿也不知去向，害慘了4名年幼子女無人照料。警方只好洽詢另一姊妹暫時協助，員警感嘆真是「毒害全家」，警方已通報社福單位列入高風險家庭持續關切。

草屯警分局透露，日前分局緝毒專案人員持搜索票前往草屯鎮陳姓女毒犯住處欲逮人時，陳女和其離婚夫婿早已聞風逃逸，警方當場在陳家起出安非他命吸食器1組、毒品袋粉末、玻璃球管4個等證物，再查在家的60歲陳女母親，竟也是毒品通緝犯，依法將其逮捕歸案。

由於陳家還有4名5-11歲的年幼子女，頓失依靠，警方只好用電話連繫陳女的姊妹先行暫為照料，見此一幕，讓員警都感到不勝唏噓；草屯警分局偵查隊李隊長也呼籲青少年應特別注意現今有多種毒品包裝是混充咖啡包、茶包、糖果等食品內，切勿隨意食用來路不明食品，因「接觸毒品、害人一生」。

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(中時)