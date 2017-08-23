連續9年8字環島 武陵堅毅精神獲表揚
國立武陵高中6名師生簡志宇、陳慕丞、陳廷宣、畢業生黃有毅，在加上帶隊老師姜昌明、教官傅大中成功挑戰15天8字型環島，這已經是第9梯次挑戰成功，校長林清波陪伴大家接受桃園市長鄭文燦接見並表揚，鄭文燦表示，勇於自我挑戰、永不放棄的精神，這讓他想起自己高中畢業時想要騎摩托車環島，但因為遇到下雨而從梨山返回，至今仍印象深刻。
挑戰8字環島，從武陵高中出發，途經海拔850公尺陽明山、1200公尺台7線北橫、穿越2000公尺中橫支線、經過2600公尺南投力行產業道路、踏上2565公尺的台8線大禹嶺、攻頂3275公尺的武嶺以及新中橫2600公尺的塔塔加，以15天的時間完成環島壯舉。
姜昌明說，這次有神救援及人救援，要上武嶺前，遇到1位準備離台的英國人，「他的車不對也沒準備好」，我們幫他重新打包行李，一起上武嶺，讓他在台灣最後一趟旅程留下美好印象；另外，騎車到南投水里時，發現煞車壞了，「只能上坡不能下坡」，姜昌明說，只好請家長從桃園寄車到台南新營，車隊一路往南後換車，有驚無險的過關。
(中時)
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