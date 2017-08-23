世大運案 檢警傳喚2被告7證人
檢警偵辦819世大運開幕滋擾案，查出涉嫌毆打萬華警分局漢中所巡佐劉金銓的南台灣抗暴聯盟成員李彧彬、另該聯盟成員陳進添則涉丟煙霧罐，2人已北上受訊，警訊後將移送北檢複訊；另北檢今以證人身分傳喚屏東反年改聯盟召集人黃冬輝7人查證當天陳抗情況。
檢警今天清晨分別至台北市、新北市、高雄市、台南市、屏東縣、花蓮縣等地區，分別以證人身分傳喚曾擔任屏東縣後備司令部少將司令的黃冬輝、退休警察余姓、退休警官李姓、退休教師沈姓、王姓、林姓、臧姓等7人，其中李姓退休警官曾拉扯警方護欄，其餘6名證人曾與員警推擠。
今早約11點，黃冬輝抵達北檢後，檢察官先進行人別訊問，之後即被帶至松山警分局進行偵訊，稍晚將再移送北檢複訊。今天下午2點多，林姓、臧姓退休教師也已被依證人身分移送北檢複訊。
全國公務人員協會理事長李來希今天下午2點多則號召民眾到北檢聲援，李來希受訪表示，被傳喚的退休軍公教警消人員，早上5點起就被人押解來台北偵訊，不符合刑事訴訟法，質疑檢警傳喚程序不合法，根本「無法無天」；在國家重大賽事或慶典上有示威遊行抗議，代表這個國家是自由民主的國家，一點也不可恥。但今天丟臉的是，政府不按照法定程序來押人，嚴重侵害人權。
李來希認為，一位執勤員警左眼角有一點受傷，就鋪天蓋地把人民講成是暴民、恐怖分子，試問「你有看過這麼溫和的恐怖分子嗎？」
(中時)
關鍵字：北檢、世大運、黃冬輝、屏東反年改聯盟召集人
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