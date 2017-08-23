舉重再奪金！洪萬庭拿下女子69公斤級金牌

洪萬庭奪牌後開心和爸爸合影。（陳心瑜攝）

洪萬庭奪牌後開心和爸爸合影。（陳心瑜攝）

舉重再奪金！舉重女將洪萬庭今天下午在世大運女子舉重69公斤級，以抓舉108公斤、挺舉126公斤，總和227公斤拿下金牌，完勝勁敵里約奧運銅牌哈薩克戈里切娃（Karina Goricheva）。

拿下喀山世大運女子69公斤銀牌洪萬庭今年二度參加世大運，下午出場時獲得滿場觀眾歡呼，她抓舉、挺舉起舉重量為100公斤、120公斤，最後以總和227公斤拿下金牌，她也開心地和教練林敬能擁抱並和觀眾揮手。

(中時)