政院指芬普尼是禁藥沒檢測 蔡英文：邏輯怪怪的
國內雞蛋日前驗出含芬普尼，全台再度陷入食安恐慌，據轉述，政院副院長林錫耀今天在會中提到，芬普尼是工業用藥，本來就是禁用，所以國內過去沒檢測，不過，蔡英文總統聽後當場質疑，「既然是禁藥，為何不檢測，這邏輯怪怪的。」
據轉述，林錫耀在行政院報告時指出，荷蘭、比利時、韓國、香港等雞蛋爆發芬芬普尼汙染事件，為了確保國人安全，衛福部食藥署8月16日針對這事件，北中南雞蛋通路啟動稽查抽驗專案，農委會全程派人配合，回應國人對食品安全高度關注，行政院105年6月23日通過食安五環改革方案，作為食安推動方針，針對這事件，政院會採取移動管制、追蹤流向，必要時要求下架。
此外，會中立法院報告，黨團總召柯建銘指出，昨天朝野協商，國民黨提了一萬多案，內容五花八門，且國民黨立委廖國棟的金剛經更是離譜至極、荒謬至極，國民黨強制每個委員提三百個，預算刪減案比預算還多，甚致意是組印這樣的提案樹、文本根本來不及，光一萬多案，院會宣讀就要六天，非常離譜。
柯建銘表示，面對這樣的在野黨完全沒有誠信可言，過去的朝野協商完全不遵守，還要一萬多案杯葛。本黨會嚴陣以待，明天會開黨團大會。
(中時)
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