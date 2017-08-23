紅肩小金剛寶寶愛撒嬌 說話跳舞難不倒

小剛寶寶愛說話，是桃園區春日里長呂梅鈺的寶貝。（甘嘉雯攝）

小剛寶寶站在呂梅鈺肩上休息，兩人一起閉目養神。（甘嘉雯攝）

桃園市春日里長呂梅鈺飼養的寵物紅肩小金剛「小剛」非常聰明，聽到電話聲會說「喂」，要牠「叫爸爸」也會說，說到「謝謝」會點頭，是全家的開心果，她說，小剛就像是他的小孩，有次大家在看電視，聽到音樂聲，小剛竟然搖起身體，跟著節奏跳舞；之前另一隻「抹茶」跳的舞是鋼管。

(中時)