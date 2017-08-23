日本紅葉狩～漫遊體驗和歌山樂趣

秋季和歌山美景如畫，紅葉妝點壇上伽藍。（圖片提供／和歌山縣）

「蛇腹道」以綿延道路兩側紅葉聞名。（圖片提供／和歌山縣）

「瀞峽」擁有斷崖與溪谷景觀，旅客可由志古乘船場搭船，觀賞紅葉奇景。（圖片提供／和歌山縣）

景點「紅葉溪庭園」以傳統日式園林造景著稱，來此享受紅葉與雅緻庭園。（圖片提供／和歌山縣）

每年10月16日舉辦「御船祭」，地點位於御船島。（圖片提供／和歌山縣）

徐力剛/台北報導

炎夏步入尾聲，迎來涼爽秋季，日本近畿地區和歌山，擁有豐富天然資源、傳統庭院造景與祭典文化，每年吸引無數旅客駐足遊覽。

秋季紅葉狩展開，高野山每年最佳賞楓時期在10月下旬至11月上旬間，滿山紅葉為綠色山林妝點出全新樣貌。高野山為著名佛教聖地，開山迄今逾1200多年，大小寺院遍佈山間，沿金剛峯寺往壇上伽藍的「蛇腹道」紅葉尤為壯觀，兩側楓紅交織出絕美紅葉隧道，附近著名景點包括英靈殿、清淨心院附近、荒川經藏、不動堂東塔與西塔等。

「瀞峽」地處熊野川支流北山川上游、吉野熊野國立公園內，是國家特別名勝與特別自然保護區，高聳斷崖與溪谷深壑景觀並存，秋季楓紅染遍山間，旅客可由新宮市熊野川町志古「川之駅：志古乘船場」搭乘遊船享受紅葉美景。

景點「紅葉溪庭園」又名西丸庭園，始建於德川賴宣時期，距今已有400多年歷史，為傳統日式園林建築，園內各式造景橋如紅葉溪橋、土橋、石橋等搭配潺潺流水，紅葉飄落水面映照倒影佐以雅緻庭園美不勝收。

當地重要祭典「御船祭」於10月16日盛大舉行，祭祀地點選在御船島，由由熊野速玉大社舉辦，傳說中御船島是神的暫居之地神聖而純淨，也是神衹熊野權現曾現蹤聖地。

(中時)