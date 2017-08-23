世大運》15年磨一劍 台灣體操追上國際

中華體操隊李智凱(中)，今在世大運個人決賽鞍馬項目中奪下金牌。(周鎮宇攝)

臺北世大運競技體操，李智凱今在個人單項鞍馬項目中奪下金牌，中華隊在世大運暌違12年再奪金，總教練濱田貞雄指出，這面獎牌有著重大意義，能夠讓觀眾看到體操，讓小朋友看到李智凱的例子去學習，為台灣體操注入活力。

李智凱今在個人單項鞍馬項目中，以超水準的湯瑪士迴旋，得到15.300的高分奪下金牌，濱田教練稱讚，這樣的表現就算是在奧運，也一定擁有奪牌的機會。

翻滾吧阿信電影中的本尊林育信教練，也是李智凱的啟蒙教練，這次也是中華隊教練團，他回應，其實從小就讓李智凱訓練湯瑪士迴旋，就是希望未來能夠在鞍馬上面與各國選手不同，打造金牌機會，熬了15年今天終於做到了。

不過對於世大運奪金，林育信跟李智凱相同，都認為這只是開始，林育信指出，經過上次的奧運磨練，讓李智凱心態上成長很多，這只是開始，未來會讓他的湯瑪士迴旋逐漸加多，加上李智凱還很年輕，應該有機會再挑戰兩次奧運，奧運奪牌不是夢想。

(中時電子報)