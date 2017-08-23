民眾多層次傳銷未報備 公平會開罰10萬

公平會本（23）日第1346次委員會議通過，張君從事多層次傳銷，未於開始實施前向公平會報備，違反《多層次傳銷管理法》第6條第1項規定，處張君10萬元罰鍰。

公平會表示，美商嶄新有限公司台灣分公司於今年4月向公平會報備，預計今年6月以多層次傳銷方式銷售「幸福茶」等商品。

但有民眾張君於今年9月，即陸續於台北市及台中市以舉辦說明會等方式宣傳購買一定金額之「幸福茶」可成為外國多層次傳銷事業嶄新公司之傳銷商，以及「推薦獎金」、「對碰獎金」、「輔導獎金」及「生活津貼」等獎金制度，並以前述方式招攬他人加入外國多層次傳銷事業嶄新公司之傳銷組織。

公平會指出，張君的行為依《多層次傳銷管理法》第4條第2項規定，視為同法第4條第1項規定之多層次傳銷事業，惟卻未於開始實施前向該會報備，已違反同法第6條第1項規定，因此開罰。

(中時)