網傳撬門黃衣賊影像 中市警循線揪賊送辦
網路日前傳出1名穿黃衣竊賊撬門闖商家行竊的監視畫面，引起社會關注。中市第三警分局獲報調閱過濾監視器影像，鎖定林姓慣竊，循線追查多日，獲得線報在22日遠赴南投集集將他逮捕到案，依竊盜罪嫌送辦，全案擴大偵辦中。
網傳1名穿黃衣男光天化日潛入巷內，翹開後門行竊影像，呼籲民眾協助肉搜揪出竊賊，網友熱情轉傳引起社會關注。中市第三警分局獲報後，調閱比對過濾監視器影像，鎖定案發地點及涉案的45歲林姓慣竊。
警方調查，林男行蹤不定，自84年起涉及多起竊盜案，地點廣及中彰投地區，趁飲料店、漫畫店、眼鏡行等商店打烊或下班時，店內無人時破壞門窗下手行竊。
警方經多日追查，循線掌握到林男行蹤及生活作息，22日循線追查至南投縣集集鎮，發現林男駕駛車輛，攔查緝捕到案，並起獲在眼鏡行偷竊犯案時所穿衣物。
林男坦承近日行竊眼鏡行，但否認涉及他案，他供稱，在眼鏡行竊得新臺幣6萬元，用於生活開銷及支付欠款已花用殆盡。警方專案小組擴大追查其他涉案案件，詢後，依加重竊盜罪嫌將林男送辦。
(中時)
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